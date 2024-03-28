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Провести ремонт двух железнодорожных переездов в псковских деревнях обязал суд

Проезжую часть дороги на железнодорожном переезде в деревнях Торошино и Моглино Псковского района отремонтируют по требованию Псковской транспортной прокуратуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Прокуратура провели проверку и установила, что на переезде в деревне Торошино имеются значительные повреждения – дефекты и выбоины, на железнодорожном переезде в деревне Моглино устройство заграждения от несанкционированного въезда на железнодорожный переезд транспортного средства находится не на одном уровне с покрытием проезжей части дороги.

Транспортный прокурор внес представление начальнику Псковской дистанции пути подразделения Октябрьской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД, однако нарушения не были устранены.

В связи с этим прокуратура направила в суд исковое заявление. Суд удовлетворил иск прокурора. Решение суда в законную силу пока не вступило.

Кроме того, по постановлению прокурора должностное лицо организации привлекли к административной ответственности по части 1

статьи 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений), назначен административный штраф на сумму 20 тысяч рублей.