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Асфальтобетонный завод «Амманн» Псковавтодора готов к дорожному сезону

Асфальтобетонный завод «Амманн» Псковавтодора готов к дорожному сезону в регионе. Об этом врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня был произведен технический запуск завода, и изготовлена первая тонна асфальтобетонной смеси в этом сезоне. Первый материал забрал Псковский филиал для устранения ямочности на региональных дорогах», – отметил Станислав Стармолотов.

На «Амманне» выпускается асфальтобетонная смесь, соответствующая современным стандартам качества и нового ГОСТа, а также щебеночно-мастичный асфальтобетон. Материалы применяются на региональных объектах, в том числе реализуемых в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».