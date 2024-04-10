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На федеральной трассе А-122 в Псковской области будет организовано реверсивное движение

Пропускная способность будет временно ограничена на автомобильной дороге А-122 в районе деревни Башово Локнянского муниципального округа с 18 апреля по 10 мая (автомобильная дорога А-114 – Устюжна – Крестцы – Яжелбицы – Великие Луки – Невель). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

«В связи с производством работ по устройству дорожной одежды в период с 18 апреля по 10 мая будет организовано реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Скорость движения будет ограничена до 40 км/ч. На данном участке дороги всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении», - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, светофорные объекты, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Дорожные работы будут производиться на участке федеральной дороги с 617 по 620 километр, в районе деревни Башово Локнянского муниципального округа Псковской области» - добавил Пузыревский.

