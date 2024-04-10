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Вторую сторону улицы Юбилейной начали асфальтировать в Пскове

Вторую сторону улицы Юбилейной на участке от улицы Коммунальной до моста имени Александра Невского начали асфальтировать в Пскове 17 апреля. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

«Если погода не помешает, завтра к вечеру движение по участку будет открыто. Приносим извинения за неудобства. Просим заранее выбирать маршруты движения!» - написал градоначальник.

Ранее сообщалось, что из-за ремонта дороги в Пскове собираются большие пробки.

Новости в рубрике «Автомир» выходят при поддержке официального дилера Geely в Пскове РРТ.