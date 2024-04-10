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Дороги Пскова обработали противогололедными материалами

Дороги в Пскове обработали противогололедными материалами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «СитиИнвестГрупп».

Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

Вчера, 19 апреля, в Пскове выпал снег. По сообщениям синоптиков, ночью и утром 20 апреля на дорогах местами образуется гололедица.

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ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: