Общество

Снег и гололедицу прогнозируют в Псковской области 20 апреля

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 20 апреля. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

Ночью пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, по юго-востоку сильные. Днем местами ожидается небольшой дождь, утром с мокрым снегом. Ночью и утром на дорогах местами образуется гололедица.

Прогнозируется ветер западных направлений ночью со скоростью 6-11 метров в секунду, днем 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от 0 до -5 градусов, днем столбик термометра покажет от +4 до +9 градусов.

Атмосферное давление будет низким.