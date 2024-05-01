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Фотофакт: На Северном обходе Пскова появилась первая опора моста через реку Великую

На Северном обходе Пскова появилась первая опора моста через реку Великую, сообщает Telegram-канал «Псков. За рулем».

Фото: Telegram-канал «Псков. За рулем»

Напомним, строительство Северного обхода города Пскова (2-ой пусковой комплекс) продолжается в Псковском районе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Работы выполняет подрядная организация ООО «ЕТС» по контракту с управлением автомобильных дорог Псковской области. Срок завершения строительства по контракту – 2027 год. В комплекс работ входят: строительство 4-полосной магистрали с мостом через реку Великая, транспортной развязки на пересечении с федеральной трассой А-212 и четырех путепроводов. Общая протяженность объекта составит – 8,736 км.