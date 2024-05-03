←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Дороги 03.05.2024 16:460 Комфортная дворовая среда 07.05.2024 15:160 Нанесение дорожной разметки в Пскове в этом году начнут с турбоперекрестков 07.05.2024 11:300 На 16-километровом участке дороги Р-23 вблизи Острова обновят слои износа 06.05.2024 19:130 Движение транспорта ограничат в Бежаницах и Стругокрасненском округе 9 мая 06.05.2024 19:020 Движение транспорта временно закроют на участке улицы Николая Васильева в Пскове 03.05.2024 16:460 Комфортная дворовая среда
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

Нанесение дорожной разметки в Пскове в этом году начнут с турбоперекрестков

07.05.2024 15:16|ПсковКомментариев: 0

Нанесение дорожной разметки на улично-дорожной сети Пскова в этом году начнут с турбоперекрестков. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такая информация озвучена 7 мая на заседании межведомственной рабочей группы по безопасности дорожного движения на дорогах Пскова.

Представитель отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову Владимир Кириллов сообщил, что больше всего ведомство интересуют сроки нанесения разметки на площади Победы и площади Героев-Десантников.

По информации управления городского хозяйства, подрядчику, который будет наносить разметку, поставлена задача начать с площадей, где есть турбоперекрестки. 

Добавим, в прошлые годы разметку начинали наносить с пешеходных переходов.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Поддерживаете ли вы повышение штрафов для водителей велосипедов и электросамокатов?
В опросе приняло участие 42 человека
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
07.05.2024, 16:320 Полиция ищет в Пскове очевидцев ДТП, в котором погиб подросток 07.05.2024, 15:220 «Камаз» и Renault столкнулись на мосту имени 50-летия Октября в Пскове 07.05.2024, 15:160 Нанесение дорожной разметки в Пскове в этом году начнут с турбоперекрестков 07.05.2024, 14:060 Два автомобиля получили повреждения в Пскове из-за неудачного разворота
07.05.2024, 13:071 Три мотоциклиста из Латвии столкнулись на Октябрьском проспекте в Пскове 07.05.2024, 11:300 На 16-километровом участке дороги Р-23 вблизи Острова обновят слои износа 07.05.2024, 09:000 Количество «штрафных» камер может вырасти в России 06.05.2024, 22:465 Новые подробности наезда на лося под Псковом: пострадала семья из трех человек
06.05.2024, 22:000 Георгиевские ленточки раздали водителям в Великих Луках 06.05.2024, 21:401 Госдума смягчает правила тонировки передних боковых стекол 06.05.2024, 20:500 Госавтоинспекция и мотоклуб организовали совместный рейд в Пскове 06.05.2024, 19:130 Движение транспорта ограничат в Бежаницах и Стругокрасненском округе 9 мая
06.05.2024, 19:020 Движение транспорта временно закроют на участке улицы Николая Васильева в Пскове 06.05.2024, 17:500 Почти 1700 правонарушений пресекли на дорогах в Псковской области за неделю 06.05.2024, 17:430 Режим работы подразделений Госавтоинспекции изменился в Псковской области в период праздников 06.05.2024, 16:320 За руль легко: где псковичи могут получить права. ЛОНГРИД
06.05.2024, 16:070 Водитель скутера сбил пешехода в Дновском районе 06.05.2024, 15:150 «ГорДозор»: Новые штрафы для велосипедистов и электросамокатчиков. ВИДЕО 06.05.2024, 14:230 Renault Duster опрокинулся в Стругокрасненском округе 06.05.2024, 12:350 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Новые штрафы для велосипедистов и электросамокатчиков
06.05.2024, 10:320 Движение транспорта ограничат в Пскове 8 мая 05.05.2024, 10:410 В Псковском районе водитель Datsun сбила лося и оказалась в кювете 05.05.2024, 09:200 Водитель автобуса потерял сознание и съехал в кювет в Великолукском районе, пострадал пассажир 04.05.2024, 23:201 В Великих Луках водитель Ford получила травмы из-за удара сзади
04.05.2024, 23:160 Один человек травмирован в тройном столкновении автомашин в Пскове 04.05.2024, 13:210 В Пскове на Крестовском шоссе сбит мальчик, перебегавший дорогу 03.05.2024, 17:500 Новоржевца приговорили к обязательным работам за пьяное вождение 03.05.2024, 17:090 Два человека пострадали при проезде перекрестка с неработающим светофором в Пскове
03.05.2024, 16:490 Водитель мопеда из Мурманска пострадал при падении под Опочкой 03.05.2024, 16:460 Комфортная дворовая среда 03.05.2024, 16:280 Движение транспорта ограничат на участке улицы Ижорского Батальона в Пскове 6 мая 03.05.2024, 16:080 Ремонт улицы Юбилейной в Пскове проконтролировал Михаил Ведерников
03.05.2024, 12:441 Два человека пострадали в ДТП на Северном обходе Пскова. ФОТО 03.05.2024, 11:030 Несколько наездов на пешеходов произошло в Пскове с начала мая 03.05.2024, 09:420 Ремонт шести мостов и путепровода завершат в Псковской области в этом году 03.05.2024, 08:350 Свалку на улице Яна Райниса в Пскове ликвидировали для строительства парковки
03.05.2024, 07:000 Продажи красивых автономеров предложили легализовать в России 02.05.2024, 19:130 Фотофакт: На Северном обходе Пскова появилась первая опора моста через реку Великую 02.05.2024, 18:470 Одностороннее движение временно введут напротив школы №23 в Пскове 02.05.2024, 17:520 Псковская Госавтоинспекция опубликовала график работы на майских праздниках
02.05.2024, 17:360 Житель Острова получил условный срок за попытку угнать «Жигули» 02.05.2024, 15:280 Пешеход пострадал в результате наезда автомобиля на улице Розы Люксембург в Пскове 02.05.2024, 13:440 Шестерых нетрезвых водителей остановили полицейские в Псковской области за выходные 02.05.2024, 09:550 Водитель Peugeot пострадал в результате столкновения с грузовиком в Великолукском районе
02.05.2024, 07:390 Полив дорог проводят на улицах Пскова 01.05.2024, 21:250 Два автомобиля столкнулись на Завеличье 01.05.2024, 15:200 Движение транспорта ограничат на участке улицы Герцена в Пскове 3 мая 01.05.2024, 13:400 Водителей предупреждают о трубе на проезжей части улицы Советской Армии в Пскове
30.04.2024, 13:390 Дорожная техника занимает полосу движения на площади Героев-Десантников в Пскове 29.04.2024, 20:051 Пьяного велосипедиста госпитализировали в результате ДТП в Пустошке 28.04.2024, 18:100 Водитель мотоцикла Suzuki пострадал в результате ДТП в Себеже 28.04.2024, 14:290 Водитель Toyota учинил ДТП с пострадавшим в Стругокрасненском округе и скрылся
28.04.2024, 09:580 В майские праздники обостряется обстановка на дорогах — псковская Госавтоинспекция 28.04.2024, 09:520 Стали известны подробности столкновения большегруза и Mitsubishi под Псковом 27.04.2024, 21:230 Ребенок госпитализирован в результате наезда автомобиля в Великолукском районе 27.04.2024, 18:150 Перекрытие проезда на Завеличье из-за ремонта канализации продлили до 16 мая
27.04.2024, 17:063 Мотоциклист сбил ребенка на самокате на улице Леона Поземского в Пскове 27.04.2024, 14:580 Подозреваемого в угоне УАЗа задержали в Новосокольническом районе 27.04.2024, 14:090 Почти 30 млн рублей выделено на устройство подъездов к экотехнопарку в Палкинском районе 27.04.2024, 10:490 Четыре человека пострадали в результате ДТП на Завеличье
27.04.2024, 09:570 Жителю Псковского района грозит тюрьма за нетрезвое вождение 27.04.2024, 09:150 Два автомобиля столкнулись на перекрестке улицы Юбилейной и Рижского проспекта в Пскове 26.04.2024, 21:050 Одну полосу на участке улицы Новгородской в Пскове закроют для транспорта до 16 мая 26.04.2024, 19:130 Два автомобиля Skoda и Ford столкнулись на Четырех углах в Пскове
26.04.2024, 18:210 ДТП произошло на перекрестке на Запсковье 26.04.2024, 16:020 Ребенок пострадал при столкновении Mitsubishi и большегруза в Псковском районе 26.04.2024, 15:310 Ремонт улицы Розы Люксембург в Пскове начался с обновления тротуара 26.04.2024, 13:580 Девушку сбил автомобиль Kia Rio на улице Западной в Пскове
26.04.2024, 12:110 Движение в районе станции Берёзки в Пскове будет затруднено с 28 по 29 апреля 26.04.2024, 11:511 Опубликованы фото с места смертельного ДТП в Себежском районе 26.04.2024, 10:460 Два иностранца погибли при столкновении фур в Себежском районе 26.04.2024, 10:090 Ольгинский мост в Пскове украшают к майским праздникам
26.04.2024, 09:320 Два автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Леона Поземского и Труда в Пскове 26.04.2024, 07:510 Светофор не работает на перекрестке Чудской и Алмазной в Пскове 25.04.2024, 21:551 Оставившего бампер на месте ДТП водителя Volkswagen ищет псковская полиция 25.04.2024, 18:100 Планы по реализации «дорожного» нацпроекта в 2024 году раскрыли на брифинге в пресс-центре ПЛН. ВИДЕО
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.