АвтоМир / Дороги

Нанесение дорожной разметки в Пскове в этом году начнут с турбоперекрестков

Нанесение дорожной разметки на улично-дорожной сети Пскова в этом году начнут с турбоперекрестков. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такая информация озвучена 7 мая на заседании межведомственной рабочей группы по безопасности дорожного движения на дорогах Пскова.

Представитель отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову Владимир Кириллов сообщил, что больше всего ведомство интересуют сроки нанесения разметки на площади Победы и площади Героев-Десантников.

По информации управления городского хозяйства, подрядчику, который будет наносить разметку, поставлена задача начать с площадей, где есть турбоперекрестки.

Добавим, в прошлые годы разметку начинали наносить с пешеходных переходов.