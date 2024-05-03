АвтоМир / Дороги

Движение автотранспорта по одной полосе улицы Вокзальной закроют в Пскове

Движение автотранспорта по одной полосе проезжей части улицы Вокзальной в районе здания № 56 по Октябрьскому проспекту при движении от Крестовского шоссе в сторону улицы Льва Толстого будет закрыто в период с 13 по 31 мая с 8.30 до 18.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Движение закроют в связи с проведением дорожных работ.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», – отметили в администрации.