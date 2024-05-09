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Газон вдоль проезжей части начали стричь в Пскове

Газон вдоль проезжей части начали стричь в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «СитиИнвестГрупп».

Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

Сотрудники компании продолжают следит за состоянием улично-дорожной сети Пскова. Дорожники проводят ямочный ремонт, очищают проезжую часть и тротуары, убирают остановки и мосты, проводят другие необходимые работы.

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ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: