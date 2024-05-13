АвтоМир / Дороги

Более 150 млн рублей выделили на ремонт путепровода в Пыталовском округе

Путепровод через железную дорогу на 122-ом километре автомобильной дороги Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок в Пыталовском муниципальном округе отремонтируют в этом году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству

Обновление искусственного сооружения ведется по президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги». На эти цели из федерального бюджета выделено 158 миллионов рублей. Ремонт выполняет подрядная организация «Строительная компания "Балтийский берег"» по контракту с управлением автомобильных дорог Псковской области.

На объекте будет выполнен целый комплекс работ: ремонт опор, подъем железобетонных балок и замена опорных частей мостового сооружения. Также будет полностью обновлено мостовое полотно: из выравнивающего слоя бетона, гидроизоляции, дорожной одежды на проезжей части и на служебных проходах. На подходах к путепроводу планируется устройство водосбросов с проезжей части и замена асфальтобетонного покрытия. Для обеспечения безопасности дорожного будет установлено новое барьерное и перильное ограждение, выполнены работы по укреплению конусов моста и устройству лестничных сходов. Также предусмотрены работы по переустройству сетей РЖД.

«Обращаем внимание автолюбителей, что с сегодняшнего дня и до завершения ремонта (срок по контракту: 30 ноября 2024 года) вводится ограничение движения на участке путепровода», - отметили в комитете.

Объезд закрытого участка осуществляется для легковых автомобилей (массой до 10 т) по автомобильным дорогам общего пользования через город Пыталово, а для грузовых машин (массой свыше 10 т) по автомобильным дорогам общего пользования через населенные пункты: деревня Шелино – деревня Станские – деревня Грешина Гора – деревня Пышково – деревня Городище – деревня Анциферово.