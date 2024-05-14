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Схема движения транспорта на улице Розы Люксембург в Пскове изменится с 16 мая

Схема движения транспорта на улице Розы Люксембург в Пскове изменится с 16 мая в связи с ремонтом дороги. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

До 25 мая закрывается половина проезжей части дороги с чётной стороны на отрезке от улицы Киселёва до улицы Народной. Участок дороги становится односторонним.

Выезды с дворовых территорий чётной стороны будут перекрыты. Проезд будет осуществляться через улицы Киселёва, Красноармейскую, Чехова и Народную. А все выезды с нечётной стороны можно будет осуществлять только направо в сторону улицы Народной.

Автобусное движение будет осуществляться в объезд по Рижскому проспекту.

«Просим учесть эту информацию при планировании поездок, заблаговременно выбирать маршруты следования и соблюдать требования дорожных знаков», – отметили в администрации.