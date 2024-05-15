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Движение транспорта закроют на участке улицы Некрасова в Пскове с 16 мая

Движение автотранспорта закроют по одной полосе проезжей части в районе здания № 39 на улице Некрасова в Пскове при движении от улицы Карла Маркса в сторону улицы Спегальского с 16 по 22 мая с 18:00 до 20:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничение связано с проведением дорожных работ.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - добавили в администрации.