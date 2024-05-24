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АвтоМир / Дороги

Первая опора моста в виде большой арки появилась на Северном обходе Пскова

28.05.2024 12:22|ПсковКомментариев: 0

Первая опора моста в виде большой арки появилась на Северном обходе в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации. 

Фото: администрация Псковского района

Сейчас подрядчик приступил к возведению второй железобетонной конструкции, уже на воде. Для этого предварительно нужно осушить котлован. Всего проект предусматривает четыре несущих элемента моста.

Параллельно идёт сборка металлоконструкций пролетного строения, чтобы потом его надвинуть на опоры.

Напомним, Северный обход должен соединить трассы Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп и Псков - Изборск и пустить поток грузового транспорта в объезд города.

Строительство Северного обхода города Пскова (2-ой пусковой комплекс) продолжается по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Работы выполняет подрядная организация ООО «ЕТС» по контракту с управлением автомобильных дорог Псковской области. Срок завершения строительства по контракту – 2027 год. В комплекс работ входят: строительство 4-полосной магистрали с мостом через реку Великая, транспортной развязки на пересечении с федеральной трассой А-212 и четырех путепроводов. Общая протяженность объекта составит – 8,736 км.

Теги: #Северный обход
Источник: Псковская Лента Новостей
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