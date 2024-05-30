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Коммунальные службы устраняют последствия урагана в Пскове

Коммунальные службы устраняют последствия урагана в Пскове 1 июня. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«На Псков обрушился сильнейший ливень. Много упавших деревьев и забитых ветками и листьями дождеприемных колодцев. Все коммунальные службы на месте и устраняют последствия урагана», - сообщил градоначальник.

Ранее сообщалось, что дерево рухнуло на тротуар на улице Советской в Пскове.

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На Крестовском шоссе упало дерево на проезжую часть, повреждена линия электропередачи.

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Сегодня в Пскове прошел ливень с грозой.