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Псковская «Венеция», или Как по «Янушке» реки текли. ФОТОРЕПОРТАЖ

Долгожданный ремонт улицы Яна Фабрициуса в Пскове завершился в 2023 году. Точнее, завершился частично, ведь примыкающие улицы Гагарина и Металлистов реконструируют и по сей день. Завершенная «Янушка» вместе с тем уже сейчас преподносит «сюрпризы» – во время ливня здесь произошел потоп.

На дороге лужи омывают автомобилям фары, на тротуарах пешеходы шагают вброд, взяв подмышку собаку или обхватив ребенка. Другие — пытаются преодолеть водную преграду подручными методами.

Подробнее о происходящем на улице Яна Фабрициуса — в фоторепортаже Александра Елисеева.