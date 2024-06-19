АвтоМир / Дороги

Фонари установят на улице Снятной в Пскове

Фонари установят на улице Снятной в Пскове. Об этом сообщил глава областного центра Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Источник: Telegram-канал Бориса Елкина

«Освещение улиц – важное условие безопасности дорожного движения, поэтому ежегодно выделяем средства на строительство новых сетей освещения в Пскове. В текущем году фонари будут установлены на улице Снятной», - отметил он.

Линия наружного освещения будет протянута от улицы Леона Поземского до Ваулиногорского шоссе за исключением участков, где уже есть уличные светильники. »Протяженность новой линии составит около 1,1 километра. Работы должны быть завершены к концу августа», - добавил глава Пскова.