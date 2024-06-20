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Лежачих полицейских установят на проезде от улицы Коммунальной до Рижского проспекта в Пскове

Глава города Пскова Борис Елкин совместно с депутатом Псковской городской Думы Натальей Юрченко встретились с жителями округа № 8 и обсудили текущие проблемы.

По итогам встречи запланировали:

ликвидировать провал у дома №41 по Рижскому проспекту

установить лежачие полицейские на проезде от улицы Коммунальной до Рижского проспекта

спилить старые тополя у детского сада «Чебурашка» и подсыпать асфальтовой крошкой тропинку

отремонтировать игровой комплекс «Кораблик»

Также планируют проработать вопрос отвода воды у дома № 83 по улице Юбилейной. Двор отремонтирован по нацпроекту «Жилье и городская среда».

«Но после подсыпки контейнерной площадки, на въезде стала образовываться лужа. Также рассмотрим возможность ремонта тротуара между домами 43 и 45 по Рижскому проспекту. Он ведет к нескольким социальным учреждениям. Порадовало, что жители округа активно участвуют в улучшении своего района. Поблагодарил их и Наталью Александровну за неравнодушие и рассказал о механизме ТОС, который помогает собственникам жилья совершенствовать свои дворы. В Пскове уже достаточно таких положительных примеров, и количество территориальных общественных самоуправлений с каждым месяцем растет», – рассказал глава города.