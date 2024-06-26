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Дублеры асфальтируют на Крестовском шоссе в Пскове

Дублеры асфальтируют на Крестовском шоссе в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

«Следующим этапом станет укладка верхнего слоя асфальта на проезжей части дороги и дублерах. Работать планируют в ночь, чтобы не мешать трафику», - рассказал глава города.

На сегодня полностью заменен бортовой камень, сделаны тротуары, технологические проходы и зеленая зона.

«Крестовское шоссе – объект 2025 года, но все работы будут завершены в этом году», - заключил Борис Елкин.