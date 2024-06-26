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Установлены две опоры моста через реку Великую на Северном обходе Пскова

Две из шести опор моста через реку Великую на Северном обходе Пскова уже установлены, пишет Telegram-канал «Псков. За рулем» со ссылкой на «Псковавтодор».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псков. За рулем»

Сейчас к месту работ доставляют металлоконструкции пролетного строения. Завершена подготовка стапельной площадки, с которой будет производиться надвижка пролетного строения.

Одновременно подрядчик возводит бетонные опоры для скотопрогона по ходу трассы на землях в деревне Родина Псковского района. Завершаются работы по переносу сетей связи в районе примыкания дороги к федеральной трассе А-212.