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В Пскове на улице Звездной исправят двойную сплошную разметку

В Пскове на улице Звездной исправят двойную сплошную разметку. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такая информация озвучена 2 июля на заседании межведомственной рабочей группы по безопасности дорожного движения. Исправления внесут до конца недели.

Псковичи начали жаловаться на новую линию дорожной разметки на участке улицы Звездной между улицами Труда и Юности. На всем протяжении этого участка есть только один разрыв в линии, хотя ранее можно было поворачивать налево во все дворовые территории.

Напомним, аналогичная проблема с разметкой на Звездной возникала в 2023 году. Тогда были сделаны разрывы в линии разрешающие поворот налево во дворы с улицы Звездной. Но остался запрет на поворот налево при выезде из дворов.