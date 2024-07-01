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Одностороннее движение вернут в Пскове на участок улицы Школьной

Одностороннее движение вернут в Пскове на участок улицы Школьной от улицы Олега Кошевого до улицы Набат. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принято 2 июля на заседании межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения.

Представитель движения «Убитые дороги» Николай Мельков внес предложения по вопросу изменения организации дорожного движения на улице Школьной. Из-за расположения администрации Псковского района, районной поликлиники, школы искусств здесь всегда сложности с парковкой. Автомашины припаркованы с двух сторон дороги, встречный разъезд сильно затруднен.

Ранее на Школьной уже действовало одностороннее движение. Позже было отменено на время реконструкции улицы Поземского.

Комиссия по результатам голосования поддержала возвращение одностороннего движения на Школьную.