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АвтоМир / Дороги

Движение транспорта возобновилось по улицам Гагарина и Металлистов в Пскове

05.07.2024 19:43|ПсковКомментариев: 0

Движение транспорта возобновилось по улицам Гагарина и Металлистов в Пскове. Об этом сообщил глава областного центра Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фотографии: Telegram-канал Бориса Елкина

«Работы проходили в рамках ремонта улицы Яна Фабрициуса. Подрядчик уложил верхний слой асфальта, за выходные нанесет разметку. Подрядчику выдано предписание о понижении тротуара для доступа маломобильных граждан к парковочным местам», - отметил он. 

 

Несмотря на то, что срок исполнения контракта истёк, дело завершат до конца, заверил глава города. «За срыв сроков исполнения контракта к подрядчику применим штрафные санкции», - добавил Борис Елкин.

Источник: Псковская Лента Новостей
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