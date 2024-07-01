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Движение транспорта возобновилось по улицам Гагарина и Металлистов в Пскове

Движение транспорта возобновилось по улицам Гагарина и Металлистов в Пскове. Об этом сообщил глава областного центра Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фотографии: Telegram-канал Бориса Елкина

«Работы проходили в рамках ремонта улицы Яна Фабрициуса. Подрядчик уложил верхний слой асфальта, за выходные нанесет разметку. Подрядчику выдано предписание о понижении тротуара для доступа маломобильных граждан к парковочным местам», - отметил он.

Несмотря на то, что срок исполнения контракта истёк, дело завершат до конца, заверил глава города. «За срыв сроков исполнения контракта к подрядчику применим штрафные санкции», - добавил Борис Елкин.