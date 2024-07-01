АвтоМир / Дороги

Коммунальные службы Великих Лук из-за ливня перешли в режим повышенной готовности

Коммунальные службы города Великие Луки в усиленном непрерывном режиме ведут работу по ликвидации последствий ливня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Фото: администрация Великих Лук

Пять бригад муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» вместе с техникой работают на участках, где коллекторы не справляются с таким значительным объемом поступающей воды.

Все службы города переведены в режим повышенной готовности.

По проблемным вопросам гражданам можно обратиться в муниципальная предприятия «Спецавтохозяйство»: 8 (81153) 7-80-38, «Зеленхоз»: 8 (81153) 3-26-08, а также в управление ЖКХ администрации города Великие Луки: 8 (81153) 3-62-43.