Великолукские коммунальные службы оперативно справились с последствиями сильного ливня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Великие Луки.
Фото: администрация Великих Лук
За два часа выпало более 24 мм осадков, что считается обильным дождём. Из-за большого количества осадков городская ливневая система не могла оперативно справиться поступающей водой.
Также по поручению руководства города оперативно были приняты необходимые меры городскими управляющими организациями.
«Стоит отметить, по итогам прошедшего в июне месяце дневного ливня были приняты меры по прочистке, ремонту и перенастройке работы части ливневой городской канализации. Это дало положительный результат. Сегодня масштабных подтоплений не было допущено. В большинстве случаев коммуникации сработали штатно», - добавили в администрации.