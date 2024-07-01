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Великолукские коммунальные службы оперативно справились с последствиями сильного ливня

Великолукские коммунальные службы оперативно справились с последствиями сильного ливня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Великие Луки.

Фото: администрация Великих Лук

За два часа выпало более 24 мм осадков, что считается обильным дождём. Из-за большого количества осадков городская ливневая система не могла оперативно справиться поступающей водой.

«На сложные участки выезжали бригады предприятия "Спецавтохозяйство" и устраняли подтопления. В результате оперативного реагирования и слаженной чёткой работы менее чем за час коммунальным службам удалось справиться с последствиями дождя, после чего скоплений воды на дорожной сети и подтоплений обнаружено не было», – рассказали в администрации.

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Также по поручению руководства города оперативно были приняты необходимые меры городскими управляющими организациями.

«Стоит отметить, по итогам прошедшего в июне месяце дневного ливня были приняты меры по прочистке, ремонту и перенастройке работы части ливневой городской канализации. Это дало положительный результат. Сегодня масштабных подтоплений не было допущено. В большинстве случаев коммуникации сработали штатно», - добавили в администрации.