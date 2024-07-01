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Основные причины аварий в Псковской области назвали в Госавтоинспекции

Одной из наиболее частых причин дорожно-транспортных происшествий в Псковской области является превышение скоростного режима. Об этом заместитель начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Сергей Иванчук сообщил на онлайн-брифинге в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

Гость студии также отметил, что в результате проводимых ремонтных работ на территории Псковской области качество дорожного полотна улучшается, в связи с чем скорость транспортных средств и риски ДТП увеличиваются.

«Поэтому фраза "чем дороги хуже, тем меньше аварий" в чем-то верна», - заметил Сергей Иванчук.