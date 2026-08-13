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В Пскове восстанавливают асфальт на улице Карбышева

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В план работ по восстановлению изношенных слоёв асфальта включили улицу Карбышева — в районе «Псковвторцветмета». Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своём канале Мах.

Фото здесь и далее: Борис Елкин/ канал Мах

Вчера, 12 августа, подрядная организация отфрезеровала участки, а сейчас укладывает асфальт.

«Напомню, что в этом году на восстановление изношенных слоёв дорожного покрытия выделено 80 млн рублей. Ремонт «картами» выполнен по 18 адресам — в том числе на площади Ленина и на мосту 50‑летия Октября. Продолжаем планомерно работать над тем, чтобы дороги в Пскове становились комфортнее и безопаснее для всех участников движения», - отметил Борис Елкин. 

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