Полиция устанавливает виновника ДТП в Пскове с участием спецтранспорта с маячками

Полиция устанавливает виновника в дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля «скорой помощи» с включенными проблесковыми маяками в Пскове на Дамбе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, в настоящее время продолжается административное расследование по факту происшествия.

11 августа в 17.30 у дома №23-б по Красноармейской набережной произошло столкновение «Мерседеса» (спецтранспорт) и седана Kaiyi E5. За рулем «китайца» находился мужчина 1957 года рождения, «скорой» управлял водитель 1960 года рождения. Пострадавших нет.

Как сообщалось ранее, согласно видеозаписи камеры видеонаблюдения Pskovline, «Скорая» с включенными проблесковыми маячками двигалась по улице Юбилейной со стороны дома офицеров к мосту 50-летия Октября. На перекресток с Красноармейской набережной спецавтомобиль въехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с седаном Kaiyi E5, который двигался на разрешающий сигнал светофора с Красноармейской набережной со стороны улицы Полковой.