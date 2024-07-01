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Схема движения автобусов из Овсище изменится из-за ремонта дороги на улице Юбилейной в Пскове

Укладка верхнего слоя асфальта началась на правой половине улицы Юбилейной в Пскове. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

С 22 июля дорожники перейдут на левую сторону дороги. В связи с этим автобусы №22 и №16, следующие из микрорайона Овсище, не будут заезжать на улицу Кузбасской Дивизии.

Остановочные пункты в Крестках временно отменяются. Ближайшие остановки для жителей микрорайона – «Нива» и «Библиотека им. Григорьева».

«Такая схема движения будет действовать до окончания работ, но не более недели. Прошу планировать поездки с учетом дорожной обстановки и приношу извинения за возможные неудобства. Осталось подождать совсем немног», - обратил внимание жителей Пскова Борис Елкин.