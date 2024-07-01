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Продолжается ремонт дороги Остров – Вышгородок – граница с Латвией

Продолжается ремонт дороги Остров – Вышгородок – граница с Латвийской Республикой. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, на эти цели выделено порядка 403 млн рублей из федерального бюджета.

Фотографии: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Сейчас активные работы ведутся на участке протяженностью 9 км (с 28 по 37 км), расположенном на границе Островского района и Пыталовского муниципального округа. Подрядчик выполняет устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, уложено уже больше 4 км. Параллельно ведется обустройство остановочных и посадочных площадок с пандусами, в скором времени здесь будет уложена тактильная плитка для передвижения маломобильных групп населения, установлены автопавильоны, скамейки и урны.

Дорожники также отремонтируют пересечения, примыкания и съезды, существующие стоянки и площадки отдыха. В завершение укрепят обочины и откосы, нанесут дорожную разметку. Срок окончания работ на этом участке – конец сентября.

Автомобильная дорога Остров – Вышгородок – граница с Латвийской Республикой является важной транспортной артерией, которая обеспечивает сообщение грузового и пассажирского транспорта через Островский район и Пыталовский муниципальный округ до границы с соседним государством.

В следующем году ремонт трассы продолжится на втором участке протяженностью 8 км (с 20 по 28 км) в Островском районе. Обновлением дороги занимается подрядная организация ООО «ДорСтройСервис» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор».