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До 30 сентября в Пскове появится еще один светофор

Стартовал электронный аукцион на выполнение работ по устройству светофорного объекта на улице Инженерной, дом №18 в Пскове. Как сообщается на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, начальная цена - 1 млн 627 тысяч 79,14 рубля.

Согласно техническому заданию, пешеходный светофор должен быть с таймером обратного отсчета, анимацией. Светофор оборудуется вызывным устройством.

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Итоги определения подрядчика подведут 8 августа. Дата окончания выполнения работ: 30 сентября.

Напомним, решение об установке светофора было принято после гибели подростка. 21 февраля в 19.17 у дома №18 по улице Инженерной водитель 2005 года рождения при проезде нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на подростка 2009 года рождения. Пострадавший скончался в больнице 25 марта.