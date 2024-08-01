Наружное освещение частично или полностью отсутствует на нескольких улицах Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.
В настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий наружное освещение частично или полностью отсутствует по следующим адресам:
- улица Максима Горького (от храма Александра Невского до улицы Красноармейской);
- улица Юбилейная (от Рижского проспекта до моста А. Невского);
- улица Советской Армии (частично);
- улица Шелгунова, улица Лепешинского, 1-я Песочная, 2-я Песочная;
- Векшинский переулок;
- улица Красноармейская (от улицы Юбилейной до Петровской);
- 2-й Зональный проезд, 3-й Зональный проезд, Зональный переулок;
- улица Гагарина;
- улица Максима Горького (от Ольгинского моста в сторону Радиозавода);
- Октябрьский проспект, 14 (двор);
- Рижский проспект, 87;
- улица Красноармейская, 33, 35 (двор);
- улица Народная, 22, 24 (двор);
- улица Юбилейная, 79, 83, 83а (двор).
Информация о неполадках в работе линий наружного освещения оперативно передается в Псковский филиал РАО «Россети Северо-Запад» для выполнения ремонтных работ. В случае неполадок на муниципальных сетях наружного освещения заявки направляются обслуживающей подрядной организации.