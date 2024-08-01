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Ремонт дороги в пушкиногорской деревне Исса завершен

Приемка отремонтированной дороги прошла в пушкиногорской деревне Исса. Об этом сообщил лидер фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании Армен Мнацаканян на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Армен Мнацаканян / «ВКонтакте»

«По приглашению врио руководителя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислава Стармолотова и руководителя предприятия-заказчика работ "Псковавтодор" Павла Кипрушева принял участие в осмотре 1,8 км региональной дороги», - сказал Армен Мнацаканян.

Подрядчик заменил асфальтовое покрытие, отсыпал обочины, восстановил тротуар, отремонтировал две автобусные остановки и три водопропускные трубы, еще две – заменил, нанес разметку, установил знаки. Стоимость работ – 28,7 млн рублей.

«Большое спасибо Комитету, "Псковавтодору" и подрядчику, компании "СтройИнвест", за работу. Жители Иссы неоднократно обращались в мой адрес по проблеме плохого состояния дороги. Теперь ситуация кардинально изменилась!» - заключил Армен Мнацаканян.