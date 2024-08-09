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ООО «Транссигнал» выиграло торги на установку нового светофора в Пскове

ООО «Транссигнал» стало победителем электронного аукциона на установку нового светофора на улице Инженерной в Пскове. Как сообщается в карточке аукциона на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, МКУ «Специализированный заказчик» заключило с обществом контракт № 121 от 19.08.2024 стоимостью 1 млн 214 тыс. 400,00 рублей.

Всего было подано пять заявок с предложениями от 1 млн 214 тыс. 400,00 рублей до 1 млн 627 тыс. 079,14 рублей.

Начальная цена составляла 1 млн 627 тысяч 79,14 рубля.

Напомним, согласно техническому заданию, пешеходный светофор должен быть с таймером обратного отсчета, анимацией. Светофор оборудуется вызывным устройством.

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Дата окончания выполнения работ: 30 сентября.

Решение об установке светофора было принято после гибели подростка. 21 февраля в 19.17 у дома №18 по улице Инженерной водитель 2005 года рождения при проезде нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на подростка 2009 года рождения. Пострадавший скончался в больнице 25 марта.