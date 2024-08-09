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В Госдуме предупредили о новых правилах установки камер на дорогах

С 1 сентября вступают в силу единые требования к установке комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД, сообщил РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

«Этой осенью вступает в силу федеральный закон № 197, который впервые на федеральном уровне вводит единые требования к установке комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД», — сообщил Федяев.

Он отметил, что теперь решения об установке камер ГИБДД могут принимать органы власти региона, по которому проходит дорога, а также ее владелец, при этом решения согласовываются с ГИБДД.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о правилах размещения дорожных камер.

Уточняется, что стационарные дорожные камеры можно устанавливать на дорогах с выделенной полосой для маршрутных транспортных средств; на аварийно-опасных участках дорог; на пересечении дорог, где в течение года произошло четыре и более ДТП, в местах проведения дорожных работ, ограничивающих движение; на пешеходных переходах; в местах, где запрещена стоянка или остановка; на перекрестках; в местах, определяемых ГИБДД.

Данные об установке камер и список фиксируемых нарушений будут опубликованы в интернете. Камера должна быть сертифицирована. Если нарушение зафиксирует камера, которая не отвечает установленным требованиям, административная ответственность для водителей не предусматривается.