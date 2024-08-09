АвтоМир / Дороги

Подъезд к Бежаницам отремонтировали по нацпроекту

В Бежаницком муниципальном округе в эксплуатацию ввели участок автомобильной дороги Пушкинские Горы – Локня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

По президентскому национальному проекту «Безопасные качественные дороги» специалисты отремонтировали 6-километровый участок трассы, который является подъездом к крупному населенному пункту Бежаницы.

Автомобильная дорога также входит в Опорную дорожную сеть Псковской области, обеспечивает сообщение грузового и пассажирского транспорта между южными районами региона и областным центром.

В ходе ремонта специалисты обновили изношенное дорожное покрытие, восстановили укрепленную часть обочин и виражей, отремонтировали водопропускные трубы, пересечения, примыкания, съезды, а также укрепили обочины. В нормативное состояние привели остановочную и посадочную площадки с пандусами в д. Никулино, оборудованные скамейками, урнами и тактильной плиткой для передвижения маломобильных групп населения. В завершение – нанесена дорожная разметка. На ремонт участка было выделено порядка 125 млн рублей из федерального бюджета.

Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в этом году дорожники обновят более 10 км трассы. Сейчас подрядчик также завершает работы на втором участке протяженностью 4,2 км, который проходит через город Новоржев. Здесь осталось укрепить обочины и нанести дорожную разметку.

Ремонт трассы выполняет подрядная организация ООО «ДАФ» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор».