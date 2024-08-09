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Мост через реку Пскову ремонтируют вблизи деревни Черняковицы

В Псковском районе подрядчик приступил к ремонту моста через реку Пскова, расположенному на участке км 1+215 автомобильной дороги от федеральной трассы Р-23 до деревни Черняковицы, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

На следующей неделе специалисты приступят к работам по демонтажу балок пролетного строения. Поэтому в целях безопасности и эффективного выполнения работ 4 сентября будет временно (около одного часа) ограничено движение транспорта на мосту.

Протяженность объекта - 53 п. м. Обновление искусственного сооружения ведется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Подрядчик отремонтирует опоры, выполнит подъем железобетонных балок и замену опорных частей. Также будет полностью обновлено мостовое полотно, проведены работы по укреплению конусов моста и устройству лестничных сходов. Обновит барьерное и перильное ограждения.

На эти цели из федерального бюджета выделено порядка 100 млн рублей. Срок завершения работ - июнь 2025 года.