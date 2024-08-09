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В Пскове на два месяца ограничат движение транспорта по улице Полковой

В Пскове введут временное прекращение движения автотранспорта по улице Полковой на участках от Красноармейской набережной до улицы Космической и от улицы Войсковой до 1-го Корытовского шоссе с 09:00 8 сентября до 24:00 1 ноября. Соответствующее постановление администрации Пскова №1499 от 28 августа опубликовано на официальном сайте города.

Определены в качестве объездов: переулок Олега Зобова, улица Космическая, улица Войсковая, улица Нововойсковая, Гарнизонный переулок, Трудовой переулок, Пролетарский переулок, Войсковой переулок, 1-е Корытовское шоссе, Красноармейская набережная.

Напомним, в микрорайоне Шабаны идёт капитальный ремонт улиц. Завершение проекта запланировано на осень 2025 года.