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Мост через реку Ловать в Великих Луках 7 сентября закроют для транспорта

Движение транспортных средств по мосту через реку Ловать в Великих Луках в субботу, 7 сентября, с 7:00 до 20:00 временно прекратят в связи с производством работ по устройству асфальтобетонного покрытия в рамках текущего ремонта дорожного полотна на проспекте Ленина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Великие Луки.

Установленные пути объезда общественного транспорта: улица Некрасова – улица Ботвина – улица Холмская – улица Транспортная магистраль.

В связи с этим пассажиров информируют об изменениях в движении общественного транспорта 7 сентября с 7:00 до 20:00.

Движение общественного транспорта по маршрутам №№1, 1а, 2а, 4, 4б, 5, 6, 9, 11, 13, 102, 105л, 106, 110, 119, 130, 133, 139, следующим в заречную часть города и обратно, будет осуществляться по улице Некрасова – улице Ботвина – улице Холмская – улице Транспортная магистраль.

Автобус №12а «Транснефтемаш – Майкино» проследует без заезда в Больничный городок.

В администрации просят учесть данную информацию при планировании маршрутов движения.

Отмечается, что пешеходы смогут переходить мост во время проведения работ.