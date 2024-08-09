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Более 3 километров автомобильной дороги Остров – Новоржев отремонтировали в Островском районе по нацпроекту

В Островском районе завершен ремонт участка автомобильной дороги Остров – Новоржев по президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Объект прошел официальную приемку и уже введен в эксплуатацию без замечаний.

Специалисты обновили 3,3 километра (с 13,7 по 17 км) автодороги между населенными пунктами Городище и Погорелка. Участок является подъездом к ряду деревень – Вишняки, Шипулинка и Ермохново, а также обеспечивает сообщение грузового и пассажирского транспорта.

Подрядчик отремонтировал водопропускные трубы, заменил изношенное асфальтобетонное покрытие на проезжей части, пересечениях, примыканиях и съездах, укрепил обочины. Также в порядок приведен остановочный комплекс в деревне Вишняки, близи которого обустроен пешеходный переход. На эти цели из федерального бюджета было выделено порядка 84 млн рублей.

Ремонт выполнила подрядная организация «Дорстройсервис» по контракту с «Псковавтодор».

Сейчас также завершаются работы на участке, расположенном в Новоржевском муниципальном округе (с 52-го по 56-й км), где специалисты Псковавтодора выполняют укрепление обочин. Всего в этом году дорожники приведут к нормативу порядка 7,3 км дороги.