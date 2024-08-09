Скорость движения ограничат на нескольких участках трассы Р-23 «Псков» 12 сентября

Скорость движения ограничат на нескольких участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка - Невель – граница с Республикой Беларусь 12 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
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Список участков на которые будет распространяться ограничение:
- км 31-55 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса ограничение скорости движения до 70км /ч, с 9:00 до 15:00, из-за механической помывка обочины;
- км 42-44 ограничение скорости движения направление на Псков, с 9:00 до 17:00, левая полоса закрыта, средняя и правая полосы - ограничение скорости движения до 50км /ч, Будет проводиться очистка водоотводных лотков у разделительной полосы и установка схемы организации дорожного движения.
- км 37-43 ограничение скорости движения в сторону Ленинградской области с 9:00 до 17:00, из-за нанесения дорожной разметки;
- км 31-43 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 9:00 до 17:00, из-за нанесения дорожной разметки.