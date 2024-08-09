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Мост через реку Пскову в районе деревни Черняковицы будут перекрывать 18 и 20 сентября

18 и 20 сентября вводится повторное ограничение движения транспорта на мосту через реку Пскова на участке км 1+215 автомобильной дороги от федеральной трассы Р - 23 до деревни Черняковицы Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Закрытие данного участка планируется короткими промежутками времени (не более одного часа). В эти дни подрядчик продолжит работы по демонтажу балок пролетного строения на проезжей части.

Обновление искусственного сооружения ведется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Срок завершения работ - июнь 2025 года.