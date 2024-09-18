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«На пятой передаче»: «Светофоризация» в Пскове. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «На пятой передаче», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 20 сентября.

Основная и единственная тема выпуска - «Светофоризация в Пскове». Гостем студии стал руководитель ООО «Комсервис» (подрядной организации, обслуживающей светофоры в Пскове), член городской комиссии по безопасности дорожного движения, депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин.

Не слишком ли много в Пскове светофоров? Что в них чаще всего ломается? Каковы перспективы перевода светофоров в адаптивный режим и создания автоматизированной системы управления ими? Об этом и многом другом - в эфире.