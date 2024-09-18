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В Пскове упорядочили движение транспорта на пересечении улиц Поземского и Алмазной

В Пскове упорядочили движение транспорта на пересечении улиц Леона Поземского и Алмазной. Как сообщает телеграм-канал «Псков. За Рулём», изменилась разметка на улице Поземского.

Теперь на улице Поземского при движении от «Шведкой горки» к Алмазной обозначены две полосы, левая для поворота налево на Алмазную, правая для движения прямо в сторону Чудской и поворота направо. Для встречного направления оставлена одна полоса. До этого водители двигались в четыре полосы, едва помещаясь на проезжей части.

Аналогичным образом сделано с другой стороны улицы Поземского, при движении от Чудской к Алмазной.

Решение об изменении было принято ранее рабочей группой по безопасности дорожного движения в связи с опасной близостью потоков. Кроме того, в будущем после завершения реконструкции улицы Поземского на участке улицы от Алмазной до Шоссейной планируется организация одностороннего движения.