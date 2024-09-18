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Подъезд к новоржевской школе отремонтировали по дорожному нацпроекту

По президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги» специалисты обновили 4,25 км автомобильной дороги Пушкинские Горы – Локня в Новоржевском муниципальном округе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Участок проходит через город Новоржев, обеспечивает подъезд к ряду образовательных учреждений, в том числе Новоржевской общеобразовательной школе. Прежде состояние дорожного покрытия находилось в неудовлетворительном состоянии, но благодаря нацпроекту его удалось привести в порядок.

Подрядчик восстановил укрепленную часть обочин и виражей, отремонтировал водопропускные трубы, обновил дорожное покрытие на проезжей части дороги, пересечениях, примыканиях и съездах, укрепил обочины и откосы. Также привел к нормативу существующие автобусные остановки, и отремонтировал два искусственных сооружения – мост через городской канал на км 26+581 и мост через реку Оршица на км 26+134.

Для безопасности дорожного движения дорожники нанесли разметку, установили дорожные знаки и искусственные неровности возле образовательных учреждений.

На эти цели из федерального бюджета было выделено порядка 106 млн рублей. Ремонт выполнила подрядная организация ООО «ДАФ» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор».

Отметим, что благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в этом году подрядчик обновил более 10 км трассы в Новоржевском и Бежаницком муниципальных округах.