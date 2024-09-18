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Более 14 км автомобильной дороги отремонтировали в Пыталовском округе по нацпроекту

По президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги» дорожники обновили более 14 километров автомобильной дороги Печоры-Качаново-Пыталово-Вышгородок в Пыталовском муниципальном округе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото здесь и далее: Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Специалисты отремонтировали участок, расположенный между населенными пунктами Савинцы и Вышгородок, который также является объездной дорогой города Пыталово. Кроме того, автодорога востребована у местных жителей, она входит в Опорную сеть Псковской области, обеспечивая регулярное сообщение грузового и пассажирского транспорта.

Ремонт объекта велся с 2023 года. За это время подрядчик выполнил целый комплекс работ: восстановил укрепленную часть обочин и виражей, отремонтировал водопропускные трубы, обновил дорожное покрытие на проезжей части дороги, пересечениях, примыканиях и съездах, укрепил обочины и откосы.

Также отремонтировал изношенное дорожное покрытие на мосту через реку Утроя. Привел к нормативу существующие автобусные остановки: выполнил обустройство остановочных и посадочных площадок с пандусами, уложил тактильную плитку для передвижения маломобильных групп населения, установил автопавильоны, скамейки и урны.

Для безопасности дорожного движения обновлено барьерное ограждение и нанесена дорожная разметка. На эти цели из федерального бюджета было выделено порядка 319 миллионов рублей.

Ремонт выполнила подрядная организация ООО «Дорстройсервис» по контракту с «Псковавтодор». Объект прошел официальную приемку и уже введен в эксплуатацию без замечаний и в срок.