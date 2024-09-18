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Опасный мост через ручей восстановили на улице Гремячей в Пскове

Ремонт улицы Гремячей, которая соединяет два района Запсковья, находится на финишной прямой. Мост через Колокольничий ручей, из-за угрозы обрушения которого вводили режим повышенной готовности, привели в порядок. Об этом сообщается в Telegram-канале главы города Пскова Бориса Елкина.

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

«По обновленной дороге уже с комфортом ездят машины. Мост через ручей Колокольничий тоже приведен в порядок. Поврежденную ливнем насыпь восстановили и укрепили. Осталось заасфальтировать тротуары, завершить обочины, нанести разметку, установить искусственные дорожные неровности и барьерное ограждение», - сообщил глава города.

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Также он отметил, что участок улицы Аллейной, который был запланирован на 2025 год, также будет выполнен в этом году.

Напомним, летом обрушилась подпорная стена моста через Колокольничий ручей.