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На трассе Р-23 «Псков» в Ленобласти 2 октября полностью перекроют движение

На трассе Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия в Ленинградской области будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта 2 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«В связи с производством работ по установке двух П-образных металлических опор, предназначенных для размещения на них табло и знаков переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением, будет полностью перекрываться движение автомобильного транспорта на федеральной трассе Р-23», - сообщил начальник территориального ситуационного центра Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Движение перекроют:

на 45 километре в период с 00:10 до 00:30 в направлении Пскова,

на 39 километре в период с 2:30 до 2:50 в направлении Санкт-Петербурга.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

На период полной остановки движения будут привлечены машины прикрытия, оборудованные комплексом технических средств организации дорожного движения, стробоскопами и светодиодными балками с индикацией жёлтого цвета.

«Во избежание дорожных заторов работы с полным перекрытием движения будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения. Данная мера необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период монтажа ригеля конструкции. Продолжительность перерыва движения не будет превышать 20 минут» - добавил Пузыревский.