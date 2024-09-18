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Дорожная организация в Пскове устранила загрязнение почвы после вмешательства прокуратуры

Юридическое лицо в Пскове устранило загрязнение почвы на одной из улиц города после вмешательства прокуратуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку по обращению местного жителя.

Установлено, что в районе улицы Морозовская Ветка в городе Пскове в нарушение требований земельного законодательства складируются отходы песчано-гравийной смеси. В связи с незаконными действиями одной из дорожных организаций незамедлительно были приняты меры прокурорского реагирования.

В целях устранения нарушений закона в адрес директора юридического лица внесено представление. По результатам его рассмотрения нарушение закона устранили. Несанкционированные навалы отходов песчано-гравийной смеси ликвидированы.