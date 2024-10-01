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Движение ограничат на двух улицах Пскова из-за строительства сетей газоснабжения

Ограничения движения автотранспорта введут на нескольких улицах Пскова в октябре в связи с проведением работ по строительству инженерных сетей газоснабжения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Пскова.

4 октября с 10:00 до 17:00 будет закрыт участок автомобильной дороги по Каменному переулку в районе домов №1 и №3.

С 7 по 9 октября будет перекрыто движение по одной полосе проезжей части улицы Гущина в районе дома №16, а с 10 по 18 октября – в районе дома №4.

«Приносим извинения за доставленные неудобства и просим учесть информацию при планировании поездок. Просим внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - добавили в администрации.